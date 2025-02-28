Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de üretici topraksız tarımla çilek üretimi yapıyor

        Mersin'in Anamur ilçesinde 50 yaşındaki çiftçi topraksız tarımla çilek üretimi gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 15:00 Güncelleme: 28.02.2025 - 15:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de üretici topraksız tarımla çilek üretimi yapıyor
        ABONE OL

        Mersin'in Anamur ilçesinde 50 yaşındaki çiftçi topraksız tarımla çilek üretimi gerçekleştiriyor.

        İlçede yaşayan Ayhan Temel, Silifke ilçesinde gördüğü topraksız tarım uygulamasını Anamur'da yapmaya karar verdi.

        Bahçelievler Mahallesi'nde oluşturduğu 8 dönümlük serada topraksız tarımla 2 yıldır çilek üretimi gerçekleştiren Temel, ürettiği çilekleri yurt içinin yanı sıra Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Dubai'ye de gönderiyor.

        Temel, AA muhabirine, topraksız tarımla yaptığı çilek üretiminin avantajlı olduğunu söyledi.

        Maliyetli bir iş olmasına rağmen elde ettiği verimin yüksek olduğuna değinen Temel, çileklerin tat ve aroma bakımından lezzetli olduğunu ifade etti.

        Seranın üretim sorumlusu ziraat mühendisi Taner Fatih Yılmaz da topraksız tarımla birim alandan aldıkları verimin daha fazla olduğunu belirtti.

        Ürettikleri çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini kaydeden Yılmaz, "Geleneksel tarıma göre verimi iyi. Topraksız yetiştirdiğimiz için hastalıklardan uzak kalıyor. İlaçlama ve gübrelemede daha az maliyetimiz oluşuyor. Ürün kalitemiz de yüksek." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        14 yaşındaki çocuğun vurduğu kadın, bebeğini kaybetti!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        İstanbul'daki ABD-Rusya zirvesine ilişkin açıklamalar
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Boncuk dehşetinde karar! 12 yaşındaki çocuğu ezmişti!
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Kripto para yatırımcılarına 'kira vergisi' şoku
        Miras davasında yeni gelişme
        Miras davasında yeni gelişme
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        İmralı çağrısı dış basında da yer aldı
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"

        Benzer Haberler

        Mersin Spor, yarın Manisa Basket'e konuk olacak
        Mersin Spor, yarın Manisa Basket'e konuk olacak
        Basketbolda İlkem Yapı Tarsusspor, Danilos Pizza'yı konuk edecek
        Basketbolda İlkem Yapı Tarsusspor, Danilos Pizza'yı konuk edecek
        Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
        Mersin'de jandarma personeli kan bağışında bulundu
        Mersin'de yatılı öğrenciler "Pansiyon Atölyesi" projesiyle el becerilerini...
        Mersin'de yatılı öğrenciler "Pansiyon Atölyesi" projesiyle el becerilerini...
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Mersin'de Beşiktaşlı baba üç kızına "BJK" şeklinde kodlanan isimler verdi
        Mersin'de Beşiktaşlı baba üç kızına "BJK" şeklinde kodlanan isimler verdi