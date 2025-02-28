Mersin'de üretici topraksız tarımla çilek üretimi yapıyor

Mersin'in Anamur ilçesinde 50 yaşındaki çiftçi topraksız tarımla çilek üretimi gerçekleştiriyor.

İlçede yaşayan Ayhan Temel, Silifke ilçesinde gördüğü topraksız tarım uygulamasını Anamur'da yapmaya karar verdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde oluşturduğu 8 dönümlük serada topraksız tarımla 2 yıldır çilek üretimi gerçekleştiren Temel, ürettiği çilekleri yurt içinin yanı sıra Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Dubai'ye de gönderiyor.

Temel, AA muhabirine, topraksız tarımla yaptığı çilek üretiminin avantajlı olduğunu söyledi.

Maliyetli bir iş olmasına rağmen elde ettiği verimin yüksek olduğuna değinen Temel, çileklerin tat ve aroma bakımından lezzetli olduğunu ifade etti.

Seranın üretim sorumlusu ziraat mühendisi Taner Fatih Yılmaz da topraksız tarımla birim alandan aldıkları verimin daha fazla olduğunu belirtti.

Ürettikleri çilekleri yurt içi ve yurt dışına gönderdiklerini kaydeden Yılmaz, "Geleneksel tarıma göre verimi iyi. Topraksız yetiştirdiğimiz için hastalıklardan uzak kalıyor. İlaçlama ve gübrelemede daha az maliyetimiz oluşuyor. Ürün kalitemiz de yüksek." diye konuştu.