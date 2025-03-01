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        Atletizmde Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı

        Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Atmalar Kupası Yarışları, Mersin'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 21:39 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:51
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        Atletizmde Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası, Mersin'de başladı
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        Seyfi Alanya Kış Atmalar Türkiye Şampiyonası ve Atmalar Kupası Yarışları, Mersin'de başladı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde düzenlenen organizasyona 293 sporcu katıldı.

        Organizasyonun ilk gününde kadın ve erkeklerde farklı yaş gruplarında sporcular disk ve cirit atmada performans sergiledi.

        Yarışlarda büyük erkekler disk atma kategorisinde mücadele eden ENKA Spor'dan Ömer Şahin 62.44 metrelik atışıyla kariyerinin en iyi derecesiyle tüm zamanlar Türkiye listesinde 3. sıraya yerleşti.

        Mersin sporcusu Rabia Çiçek de cirit atmada üçüncü hakkında 52.41 metre atarak 20 ve 23 yaş altı Avrupa barajını geçti.

        Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Türkiye Atletizm Federasyonu Başkan Vekili Nihat Bağcı, AA muhabirine, Mersin'de güzel bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Yarışmaları atletizme büyük katkı veren Seyfi Alanya'nın anısına yaptıklarını ifade eden Bağcı, "Burada iyi derece yapan, branşlarında şampiyon olan sporcularımız 2 hafta sonra Yunanistan'da yapılacak Avrupa Atmalar Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Mersin'deki yarışlara katılım yüksek oldu. Kış sezonu yapılan yarışlar için çok iyi bir katılım. Güzel yarışlar oluyor." diye konuştu.

        Organizasyonda yarın gülle ve çekiç atma kategorilerinde yarışlar düzenlenecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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