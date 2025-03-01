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        Gülnar Belediye Başkanı Önge, Yörüklerle iftar yaptı

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ramazan ayının ilk iftarını Yörüklerle yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 22:53 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:05
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        Gülnar Belediye Başkanı Önge, Yörüklerle iftar yaptı
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        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ramazan ayının ilk iftarını Yörüklerle yaptı.

        Önge ve beraberindekiler, Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti.

        İlk iftarını Yörüklerle kıl çadırında açan Önge, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Önge daha sonra çocuklara oyuncak hediye edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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