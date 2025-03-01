Gülnar Belediye Başkanı Önge, Yörüklerle iftar yaptı
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ramazan ayının ilk iftarını Yörüklerle yaptı.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, ramazan ayının ilk iftarını Yörüklerle yaptı.
Önge ve beraberindekiler, Büyükeceli Mahallesi'nde bulunan Sarıkeçili Yörükleri ziyaret etti.
İlk iftarını Yörüklerle kıl çadırında açan Önge, ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.
Önge daha sonra çocuklara oyuncak hediye edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
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