Mersin'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın nedeniyle hasar oluştu.
M.E. idaresindeki 01 SE 800 plakalı otomobilde D-400 kara yolu Musalla Kavşağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobilde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.