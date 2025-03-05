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        Erdemli'de bisiklet parkuru açıldı

        Erdemli Belediyesince yapımı tamamlanan bisiklet parkurunun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 05.03.2025 - 15:05
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        Erdemli'de bisiklet parkuru açıldı
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        Erdemli Belediyesince yapımı tamamlanan bisiklet parkurunun açılışı gerçekleştirildi.

        Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Alata Mahallesi'ndeki 1500 metrekarelik alanda hazırlanan parkur hizmete girdi.

        Parkurun ilk ziyaretçilerine, bisiklete binen Belediye Başkanı Mustafa Kara da eşlik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Kara, ilçedeki bisiklet tutkunu gençleri parkura beklediklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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