Erdemli'de bisiklet parkuru açıldı

Parkurun ilk ziyaretçilerine, bisiklete binen Belediye Başkanı Mustafa Kara da eşlik etti.

Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Alata Mahallesi'ndeki 1500 metrekarelik alanda hazırlanan parkur hizmete girdi.

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