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        Mersin'de örtü altında yetiştirilen karadutta hasat mesaisi sürüyor

        Mersin'in Silifke ilçesinde seralarda hasadı devam eden karadut, kilogramı 120 liradan satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 12:58 Güncelleme: 06.03.2025 - 13:09
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        Mersin'de örtü altında yetiştirilen karadutta hasat mesaisi sürüyor
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        Mersin'in Silifke ilçesinde seralarda hasadı devam eden karadut, kilogramı 120 liradan satışa sunuluyor.

        Hava sıcaklığının 22 dereceyi bulduğu ilçede yaklaşık 250 dönümlük örtü altında karadut üretimi yapılıyor.

        Tarım işçilerince sabahın erken saatlerinde dalından toplanan meyveler, paketlere yerleştiriliyor.

        Kilogramı 120 liradan satışa sunulan ürünler, kamyonetlerle Atayurt Hali'ne taşınıyor.

        - Hasat nisan sonuna kadar devam edecek

        Silifke Ziraat Odası Başkanı Kemal Gezer, AA muhabirine, hasadın nisan sonuna kadar süreceğini söyledi.

        Karadutların iç piyasaya sunulmasının yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini dile getiren Gezer, üreticilere hayırlı hasat geçirmelerini diledi.

        Atik Mahallesi'ndeki serasında hasat yapan üreticilerden Erdoğan Metin de "Seramda yaklaşık 100 dut ağacım var. Ağaç başına ortalama 60 kilogram ürün elde ediyorum. 1 Mart'ta başladığım hasadı nisanın ilk haftasına kadar sürdürmeyi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Metin, mevsim şartlarının düzeldiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan soğuk havadan ürünler biraz etkilenmişti. Şu an hem havalar hem dutlar güzelleşti. Kalite de var. Ürünleri Dubai'ye ihraç ediyoruz." dedi.

        Ayşe Çağıl da 3 dönümlük serada olgunlaşan karadutları hasat ettiklerini, meyvelerin toplanırken zarar görmemesi için özen gösterdiklerini anlattı.

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