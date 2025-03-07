ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Salon:ServetTazegül
Hakemler: Batuhan Söylemezoğlu, Ahmet Murat Arıkanlı, Sezer Bor
ÇİMSA ÇBK Mersin: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 16, Araujo 22, Derin Yaya 11, Sinem Ataş 24, Fauthoux 4, Beren Polen Höke 4, İkra Durmaz 3, Pelin Derya Bilgiç 12
Bodrum Basketbol: Selin Tekin 9, Ayşenaz Harma 7, Azra Erçelik 5, Gizem Tüzün, Eslem Güler 3, Sıla Tunçdemir, İdal Yavuz 4, Zümra Küçük 9, Elif Bati 4, Belçim Naz Şahinkanat 2
1. Periyot: 21-7
Devre: 45-14
3. Periyot: 75-29
MERSİN
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