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        Gülnar'da sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor

        Mersin'in Gülnar ilçesinde sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 16:31 Güncelleme: 15.03.2025 - 16:36
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        Gülnar'da sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor
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        Mersin'in Gülnar ilçesinde sahipsiz hayvanlar belediye ekiplerince toplanıyor.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yazılı açıklamasında, belediyenin Veteriner Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçedeki sahipsiz hayvanların toplanarak Silifke Hayvan Barınağı'na gönderildiğini belirtti.

        Sahipsiz hayvanların sağlığı ve güvenliğinin kendileri için önem taşıdığını kaydeden Önge, "Veteriner Müdürlüğümüzün titiz çalışmalarıyla, ilçemizdeki sahipsiz hayvanları toplayarak, daha iyi koşullarda bakım ve tedavi imkanı sunan Silifke Hayvan Barınağına sevk ettik. Amacımız, bu can dostlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Gülnar Belediyesi olarak, hayvan haklarına saygılı ve duyarlı bir yaklaşım sergilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Önge, vatandaşlardan sahipsiz hayvan konusunda duyarlı olmalarını ve karşılaştıkları olumsuz durumları belediyeye bildirmelerini istedi.

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        Galeri

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