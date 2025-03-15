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        Mersin'de trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

        Mersin'de otoyolda meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Saadet Naz Gökçen'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 17:41 Güncelleme: 15.03.2025 - 17:45
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        Mersin'de trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
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        Mersin'de otoyolda meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Saadet Naz Gökçen'in cenazesi toprağa verildi.

        Faruk G. idaresindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.

        Kazada yaralanan 6 kişi, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 8 yaşındaki Saadet Naz Gökçen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Annesinin de bulunduğu araçla hayvanat bahçesinden döndüğü öğrenilen Gökçen'in cenazesi, Erdemli ilçesindeki Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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