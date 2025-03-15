Mersin'de trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
Mersin'de otoyolda meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Saadet Naz Gökçen'in cenazesi toprağa verildi.
Mersin'de otoyolda meydana gelen kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Saadet Naz Gökçen'in cenazesi toprağa verildi.
Faruk G. idaresindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
Kazada yaralanan 6 kişi, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 8 yaşındaki Saadet Naz Gökçen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Annesinin de bulunduğu araçla hayvanat bahçesinden döndüğü öğrenilen Gökçen'in cenazesi, Erdemli ilçesindeki Türbe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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