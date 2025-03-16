Bakan Işıkhan, Mersin'de SGK hizmet binasının açılışında konuştu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Vermiş olduğumuz hizmetler ve sahip olduğumuz vizyonla bugün ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır." dedi.

Işıkhan, kentteki programı kapsamında Mersin Valisi Atilla Toros'u makamında ziyaret etti.

Daha sonra merkez Akdeniz ilçesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet binasının açılış törenine katılan Işıkhan, ramazan ayının hayır ve bereket getirmesini diledi.

Işıkhan, SGK'ye yeni yuva kazandırmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Son derece modern olanaklara ve her türlü donanıma sahip bu eserin, Mersin'imize, Mersinli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im buralarda aziz milletimize hizmet etme yolunda hayırlı, güzel ve nitelikli işler yapmayı nasip eylesin." dedi.

Kamu kurumlarının en iyi şartlarda hizmet sağlayabilmesinin önemini vurgulayan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Kurumlarımız, sosyal devlet anlayışımızı ve güçlü devlet şiarımızı temsil eden mekanizmalardır. Bununla birlikte en az binalarımız kadar güçlü ve kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi, toplumumuzun geleceğe daha güvenli bakabilmesini sağlayacak en önemli unsurlardan birisidir."

Işıkhan, SGK'nin, son 23 yılda nüfusun tamamına eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu, çalışanlar, işverenler ve emekliler arasında hakkaniyetli denge sağlama yolunda önemli mesafe katettiğini anlattı.

Kurumsal kapasitesini güçlendiren SGK'nin vatandaş memnuniyetini sürekli artırma gayretinde olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Sigortalılara ve işverenlere yönelik prim teşviklerinden kayıt dışı istihdamla mücadeleye kadar geniş bir yelpazede sürekli kendini yenileyen, geliştiren bir kurum olmayı da başarmıştır." diye konuştu.

- "Herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz"

Işıkhan, Genel Sağlık Sigortası sisteminin, sosyal güvenlik reformunun önemli bir ayağı olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Kovid-19 salgını, sağlık sisteminin önemi ve değerini bir kez daha gözler önüne seren, insanlık adına son derece kritik bir dönem olmuştur. Aynı zamanda sağlık hizmetleri ve sosyal güvenlik hususunda isimleri gelişmiş ülkeler arasında zikredilen birçok ülkenin de sınıfta kaldığı bir süreç olarak da zihinlere kazınmıştır. Bu anlamda şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki vatandaşlarının tamamını Genel Sağlık Sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese birinci sınıf sağlık hizmeti sunan tek ülkeyiz. Sadece son 2 yılda geri ödeme listesine aldığımız ilaçlar dahi bu kaliteyi aslında işaret etmektedir. Bu veriler bile bizim için yeterlidir. Vermiş olduğumuz hizmetler ve sahip olduğumuz vizyonla bugün ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi dünya çapında örnek alınabilir bir seviyeye ulaşmıştır."

Kendileri için başarının en önemli göstergelerinden birinin, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği olduğunu dile getiren Işıkhan, şunları kaydetti: "Bu noktada mali bünyesi daha güçlü, aktüeryal dengeleri daha sağlam bir sosyal güvenlik sistemi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal güvenlik reformuyla elde etmiş olduğumuz bu başarıyı, yine başarının asıl mimarı olan sizlerin daimi gayretleriyle sürdüreceğimize inancım tamdır. Sosyal Güvenlik Kurumu, 'gece gündüz' demeden, mesai kavramı gözetmeksizin çalışan, çabalayan siz değerli mesai arkadaşlarımız sayesinde, ilerleyen yıllarda da inşallah yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı yolculuğumuza devam edeceğiz. Burada Mersinli vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verecek yüzlerce personelimizle devletimizin koruyucu eli olacağımıza yürekten inanıyorum." - Diğer konuşmacılar Vali Atilla Toros da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teveccühleri ve bakanların destekleriyle Mersin'in tüm sektörlerde yeni yatırımlarla buluştuğunu dile getirdi. SGK hizmet binasının, Mersin'in dinamizmine uyum sağlayabileceğini ifade eden Toros, "Yeni hizmet binası, çalışma ve sosyal güvenlik alanında ihtiyaç duyulan hizmetlere erişim hızına ve kalitesine büyük katkı sağlayacaktır." dedi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı da binanın daha önce üniversite hastanesi olarak şifa dağıttığını, şimdi de yeni istihdamların kapısını açacağını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kente yeni projeler kazandıracaklarını anlatan Kıratlı, "Mersin'imiz büyüyor, kalkınıyor. Mersin'imiz sadece sanayisiyle, tarımıyla değil her anlamda bölgemizin parlayan yıldızı olma yolunda emin, hızlı adımlarla ilerliyor." diye konuştu. AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez de projede emeği geçenlere teşekkür etti, Mersin'i yeni eserlerle buluşturmayı sürdüreceklerini anlattı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise şunları kaydetti: