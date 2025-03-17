Gülnar'da fırın ve pastaneler denetledi
Mersin'in Gülnar ilçesinde zabıta ekiplerince fırın ve pastanelerde denetim yapıldı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde zabıta ekiplerince fırın ve pastanelerde denetim yapıldı.
Gülnar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki denetimleri fırın ve pastanelerde sürdürdü.
Denetimlerde, hijyen kurallarına uyum, ürünlerin fiyat ve gramajları ile işletmelerin çalışma ruhsatları incelendi.
Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, vatandaşların sağlığının korunması için denetimlerin devam edeceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.