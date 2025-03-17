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        Mersin'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

        Mersin'de trafik kazası nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.03.2025 - 16:34
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        Mersin'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu
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        Mersin'de trafik kazası nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

        Toros Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü genel yoğun bakım ünitesinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edilen kişinin organları, ailesinin onayıyla bağışlandı.

        Hastanedeki operasyonda alınan karaciğer ve iki böbrek, 3 hastaya nakledilmek üzere Adana'daki sağlık kuruluşlarına gönderildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Toros Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak, "Organ bekleyen 3 hastamızın hayatına dokunmak bizi mutlu etti. Organların bağışlanmasına izin veren hasta yakınlarının bu bilinçli davranışı taktire şayan. Tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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