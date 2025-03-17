Mersin'de beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Mersin'de trafik kazası nedeniyle kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.

Toros Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü genel yoğun bakım ünitesinde beyin ölümünün gerçekleştiği tespit edilen kişinin organları, ailesinin onayıyla bağışlandı.

Hastanedeki operasyonda alınan karaciğer ve iki böbrek, 3 hastaya nakledilmek üzere Adana'daki sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toros Devlet Hastanesi Başhekimi Özgür Ozan Karak, "Organ bekleyen 3 hastamızın hayatına dokunmak bizi mutlu etti. Organların bağışlanmasına izin veren hasta yakınlarının bu bilinçli davranışı taktire şayan. Tüm halkımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.