Silifke'de öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti
Mersin'in Silifke ilçesinde "Bir Şefkat Haresi" projesi kapmasında öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti verildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde "Bir Şefkat Haresi" projesi kapmasında öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, proje kapsamında Kırobası İlkokulu ve Ortaokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.
Etkinlikte kuaförler tarafından öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.
Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte, çocuklar oyunlar oynadı.
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