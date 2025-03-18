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        Silifke'de öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti

        Mersin'in Silifke ilçesinde "Bir Şefkat Haresi" projesi kapmasında öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 18.03.2025 - 10:32
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        Silifke'de öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti
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        Mersin'in Silifke ilçesinde "Bir Şefkat Haresi" projesi kapmasında öğrencilere ücretsiz kuaförlük hizmeti verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, proje kapsamında Kırobası İlkokulu ve Ortaokulu'nda etkinlik gerçekleştirildi.

        Etkinlikte kuaförler tarafından öğrencilerin saç kesimi ve bakımı yapıldı.

        Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte, çocuklar oyunlar oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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