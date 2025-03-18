Mersin'de horoz dövüştürülen iş yerindeki 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza

İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereği işlem yapan ekipler, 7 horozu koruma altına aldı.

Denetimde bir işletmede dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadığı tespit edilen 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesinde denetim yaptı.

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