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        Mersin'de horoz dövüştürülen iş yerindeki 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza

        Mersin'de horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen iş yerindeki 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 10:52 Güncelleme: 18.03.2025 - 11:00
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        Mersin'de horoz dövüştürülen iş yerindeki 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza
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        Mersin'de horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen iş yerindeki 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ile Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesinde denetim yaptı.

        Denetimde bir işletmede dövüştürülen horozlar üzerinden bahis oynadığı tespit edilen 8 kişiye 73 bin 976 lira ceza uygulandı.

        İş yeri sahibi hakkında "kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama" suçundan ve "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" gereği işlem yapan ekipler, 7 horozu koruma altına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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