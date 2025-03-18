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        Mersin'de kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddiasına 14 gözaltı

        Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:59
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        Mersin'de kuyumcunun müşterilerini dolandırdığı iddiasına 14 gözaltı
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        Mersin'de müşterilerden satın aldıkları altınların parasını vermediği öne sürülen kuyumcuyla ilgili soruşturma kapsamında 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren kuyumcuya sattıkları altınların parasını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

        Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, 116 müştekinin ifadeleri doğrultusunda çalışma başlatıldı.

        Ekipler, çalışma kapsamında bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.

        Kuyumcuda müşterilere piyasanın üstünde altın bozdurma teklifi yapıldığını belirleyen ekipler, ziynet eşyalarını satmaya karar verenlere "taahhütname, sözleşme" adı altında doküman verildiğini saptadı.

        Ekipler, kuyumcunun parasını daha sonra teslim edileceği beyan ederek müşterilerinden ziynet eşyalarını aldığını belirledi.

        - 120 milyon lira zarara uğratmış

        Çalışmada, 116 kişinin altınları karşılığında 120 milyon lira zarara uğradığı, kuyumcu dükkanının da bir süredir kapalı olduğu tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği belirlenen 14 şüphelinin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şirket sahibi Ö.A'nın aralarında olduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda, 7 milyon lira değerinde döviz ve altın ile çok sayıda cep telefonu, fiş ve müşteri kayıtları ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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