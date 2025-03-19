Mersin'de tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde tıra arkadan çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Mut-Karaman kara yolunda, M.A'nın kullandığı panelvan, K.E'nin kullandığı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Panelvanda sıkışan M.A, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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