Akkuyu Nükleer AŞ, 1200 aileye gıda kolisi yardımında bulundu

Akkuyu Nükleer AŞ, ramazan ayı dolayısıyla 1200 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Akkuyu Nükleer AŞ yerel yönetimlerin temsilcileriyle işbirliğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, ramazan ayı dolayısıyla Gülnar ve Silifke ilçelerinin belediye yetkilileriyle organizasyon düzenlendi.

Organizasyon kapsamında 1200 aileye gıda kolisi desteğinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergey Butckikh, ramazan ayında yardımlaşma geleneğine uygun olarak gıda kolileri hazırladıklarını belirterek, bölge halkının bu desteği hissetmelerinin kendileri için önemli olduğunu kaydetti.