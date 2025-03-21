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        Mersin'de bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:24
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        Mersin'de bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını silahla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, Mantaş Mahallesi'nde yaşayan Uğurcan Y. (45) ile eşi Sevcan Y. (44) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Uğurcan Y, karısını tabancayla vurarak yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevcan Y. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli Uğurcan Y. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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