Mersin'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Mersin'de farklı suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 24.03.2025 - 09:41 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:41
Mersin'de farklı suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hakkında 44 suçtan soruşturma dosyası olduğu ve 13'ünden arandığı belirlenen firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.
H.G, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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