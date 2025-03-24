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        Mersin'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Mersin'de farklı suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 09:41 Güncelleme: 24.03.2025 - 09:41
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        Mersin'de 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
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        Mersin'de farklı suçlardan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, çeşitli suçlardan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Hakkında 44 suçtan soruşturma dosyası olduğu ve 13'ünden arandığı belirlenen firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        H.G, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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