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        Mersin'de anaokulu müdür yardımcısının darbedilmesi protesto edildi

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde bazı eğitim sendikalarının üyeleri, bir anaokulunun müdür yardımcısının öğrenci velisi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:45 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:05
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        Mersin'de anaokulu müdür yardımcısının darbedilmesi protesto edildi
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde bazı eğitim sendikalarının üyeleri, bir anaokulunun müdür yardımcısının öğrenci velisi tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

        Alınan bilgiye göre, 10 Mart'ta Karaduvar Mahallesi'ndeki Celile Öner Anaokulu'na giden öğrenci velisi C.B, tartıştığı müdür yardımcısı Merve Miraç Kumtepe'ye tokat attı.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Okulun önünde bir araya gelen bazı eğitim sendikalarının üyeleri, olayı protesto etti.

        Grup adına konuşan Eğitim-İş Mersin Şube Başkanı Yakup Tekin, şunları anlattı:

        "Okula gelen veli, etrafındaki öğretmen ve yöneticilere sözlü saldırıda bulunmuştur. Okul düzenine aykırı hakaret ve saldırılar karşısında müdür yardımcısı Merve Miraç Kumtepe veliyi uyarmış, sakinleştirmeye çalışmış ve yakın karakoldan emniyet güçlerini çağırmıştır. Saldırgan veli, olayla ilgisi olmayan Kumtepe'yi yanında polis memuru olduğu halde şiddetli şekilde tokatla darbetmiştir."

        Kumtepe'nin polis merkezine giderken şüphelinin tehditlerine maruz kaldığını iddia eden Tekin, ​​konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

        Öte yandan C.B'nin Kumtepe'ye tokat atması, çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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