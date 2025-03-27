Erdemli'de fidan dikimi yapıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde, fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki İlçe Orman İşletme Müdürlüğüne ait şeflik deposu alanında düzenlenen programda, fidanlar toprakla buluşturuldu.
Etkinliğe katılan Kaymakam Aydın Tetikoğlu, protokol üyeleri ve öğrencilerle dikilen fidanlara can suyu verdi.
Programda konuşan Kaymakam Tetikoğlu, çocukların çevreye duyarlı ve bilinçli yetişmesine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.
Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü de 3 hektarlık alana yangına dayanıklı türlerin fidanlarını diktiklerini belirtti.
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