Mersin Spor, yarın Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda yarın Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında deplasmanda yarın Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak mücadelede hakemler Can Mavisu, Musa Kazım Çetin ve Özge Şentürk Bayraktar görev yapacak.
Mersin Spor, ligde 34 puanla 7. basamakta yer alırken Fenerbahçe Beko 43 puanla 1. sırada bulunuyor.
Mersin ekibi, rakibi karşısında galip gelmeyi hedefliyor.
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