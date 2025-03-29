Mersin Spor, yarın Fenerbahçe Beko'ya konuk olacak

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 13.00'te oynanacak mücadelede hakemler Can Mavisu, Musa Kazım Çetin ve Özge Şentürk Bayraktar görev yapacak.

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