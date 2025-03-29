Mersin'de yaralı bulunan ebabil kuşu tedaviye alındı

Ebabil kuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şubesine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, Yenişehir ilçesinin kırsal kesiminde yaralı ve bitkin ebabil kuşu bulundu.

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