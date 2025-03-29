Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de yaralı bulunan ebabil kuşu tedaviye alındı

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 29.03.2025 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de yaralı bulunan ebabil kuşu tedaviye alındı
        ABONE OL

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde yaralı ve bitkin halde bulunan ebabil kuşu tedaviye alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince, Yenişehir ilçesinin kırsal kesiminde yaralı ve bitkin ebabil kuşu bulundu.

        Ekipler, aynı zamanda uçamayan kuşu koruma altına aldı.

        Ebabil kuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şubesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Kaan Ege’nin kanosu bulundu... Kahreden arayış!
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Yine aynı manzara! Kilometrelerce...
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Maktul 16, katil 17 yaşında! Sosyal medyadaki küfürleşme çekiç ve bıçakla bitti!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Acil müdahale sırasında 'stent' pazarlığı yapmıştı... İstenen ceza belli oldu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Dolmabahçe'de dev randevu!
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        "F.Bahçe lig yarışına geri döndü"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1000'i aştı
        "Seni vuracağım"
        "Seni vuracağım"
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Sigara kullanımı akciğeri söndürüyor
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        Baklavanın fiyat aralığı ne olmalı? Bayramda kaç ton baklava tüketilecek?
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        NATO'nun yıl içindeki en büyük tatbikatında Türkiye damgası!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        Bayram göçünde sürücülere Bolu uyarısı!
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Derbide gözler kalecilerde olacak
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?
        Şefler acı baharatları menülerinden neden kaldırıyor?

        Benzer Haberler

        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı
        Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı
        Mersin'de yurt dışından talimatla suça karışan 20 zanlı yakalandı
        Mersin'de yurt dışından talimatla suça karışan 20 zanlı yakalandı
        Mersin'de suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
        Mersin'de suç örgütüne operasyon: 20 gözaltı
        Mersin'de bayram öncesi cezeryeye talep arttı
        Mersin'de bayram öncesi cezeryeye talep arttı
        Gülnar'da iftar programı düzenlendi
        Gülnar'da iftar programı düzenlendi
        Gülnar Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi
        Gülnar Belediyesinde bayramlaşma programı düzenlendi