Mersin'de kesinleşmiş hapis cezası olan firari 3 hükümlü yakalandı
Mersin'in Mut ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
Mersin'in Mut ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 3 hükümlü yakalandı.
Mut İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.Y.I, H.G. ve B.D. yakalandı.
Hükümlüler işlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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