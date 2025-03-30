Mersin'de inşaat temeline düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekten inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekten inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ali Can E. idaresindeki 34 BNU 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Gazi Mahallesi Toros Caddesi'ndeki 3 metrelik kazı alanına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Ali Can E. ve araçtaki Ali B. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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