Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin'de inşaat temeline düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekten inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 00:01 Güncelleme: 30.03.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin'de inşaat temeline düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Mersin'in Silifke ilçesinde yaklaşık 3 metre yüksekten inşaat için kazılan temele düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ali Can E. idaresindeki 34 BNU 36 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak Gazi Mahallesi Toros Caddesi'ndeki 3 metrelik kazı alanına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü Ali Can E. ve araçtaki Ali B. sağlık ekiplerince Silifke Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dış temaslar
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Adana'da yangın faciası
        Adana'da yangın faciası
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Dolmabahçe'de kırmızı kart çıktı!
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Urs Meier tartışmalı pozisyonları değerlendirdi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarına değindi
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        'Kilit kavşak'ta sıkı denetim
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        "Her şeye rağmen şampiyon olacağız"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        "Fenerbahçe'nin şansı artık yüzde 40'a çıktı!"
        'SignalGate' meselesinde son durum
        'SignalGate' meselesinde son durum
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Ankara'daki kazada ölü sayısı yükseldi
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        Lunaparkta feci kaza! Genç kızın durumu ciddi!
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        ABD'yi karıştıran gözaltı: Türk profesör görevden alındı
        Tacı geri alındı
        Tacı geri alındı
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        ‘Adolescence’ ve ‘Akıllı Telefonsuz Çocuklar’ kampanyası
        Rol uğruna değişen ünlüler
        Rol uğruna değişen ünlüler

        Benzer Haberler

        Vali Toros, Ramazan Bayramı için Mersin'e gelenleri kent girişinde karşılad...
        Vali Toros, Ramazan Bayramı için Mersin'e gelenleri kent girişinde karşılad...
        Bozyazı'da Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi yapıldı
        Bozyazı'da Ramazan Bayramı öncesi trafik ve asayiş denetimi yapıldı
        Mersin'de bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
        Mersin'de bayram arifesinde şehitlik ziyaret edildi
        Bozyazı'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Bozyazı'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Mersin Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
        Mersin Şehitliği'nde hüzünlü bayram ziyareti
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı
        Mersin'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı