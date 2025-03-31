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        Mersin'de evini ateşe veren kişi, itfaiye ekiplerine saldırınca gözaltına alındı

        Mersin'in Akdeniz ilçesinde evini ateşe veren kişi, yangını söndürmek için adrese giden itfaiye ekiplerine saldırınca gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 13:15 Güncelleme: 31.03.2025 - 13:21
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        Mersin'de evini ateşe veren kişi, itfaiye ekiplerine saldırınca gözaltına alındı
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        Mersin'in Akdeniz ilçesinde evini ateşe veren kişi, yangını söndürmek için adrese giden itfaiye ekiplerine saldırınca gözaltına alındı.

        Mesudiye Mahallesi'ndeki evini ateşe verdikten sonra balkona çıkıp bağırmaya başlayan M.U'yu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        M.U, adrese ulaştıktan sonra yangına müdahale etmek için hazırlanan itfaiye ekiplerine mukavemet gösterip sopayla saldırdı.

        Çevredekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan M.U, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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