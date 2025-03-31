Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi 918. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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