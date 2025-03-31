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        Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 23:46 Güncelleme: 31.03.2025 - 23:48
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        Mersin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Cumhuriyet Mahallesi 918. Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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