Mersin'de bariyerle çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde bariyere çarptı.
Kazanın ardından araçta yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonetteki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
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