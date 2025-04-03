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        Mersin'de bariyerle çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 16:23 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:36
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        Mersin'de bariyerle çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonetin bariyere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yenice mevkisinde bariyere çarptı.

        Kazanın ardından araçta yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonetteki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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