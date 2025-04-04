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        Mersin'de Avukatlar Günü törenle kutlandı

        Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 14:55 Güncelleme: 04.04.2025 - 15:10
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        Mersin'de Avukatlar Günü törenle kutlandı
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        Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Merkez Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı okundu.

        Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene de Mersin Barosu Silifke Temsilcisi Selçuk Kuztaş ve avukatlar katıldı.

        Kuztaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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