Mersin'de Avukatlar Günü törenle kutlandı
Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Mersin'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Merkez Akdeniz ilçesindeki Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen törende Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulan programda İstiklal Marşı okundu.
Silifke ilçesinde Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene de Mersin Barosu Silifke Temsilcisi Selçuk Kuztaş ve avukatlar katıldı.
Kuztaş'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
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