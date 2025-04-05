Mersin Spor, yarın Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak.
Mersin Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşılaşacak.
Servet Tazegül Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak mücadelede hakemler Emin Moğulkoç, Polat Parlak ve Murat Ciner görev yapacak.
Ligde çıktığı 23 maçta topladığı 35 puanla 6. sırada bulunan Mersin ekibi, 33 puanla 9. basamakta yer alan rakibi karşısında galibiyet arayacak.
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