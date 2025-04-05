Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
MERSİN(AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
E.I. idaresindeki 01 ACF 777 plakalı kamyon, Alifakı Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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