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        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 12:54 Güncelleme: 05.04.2025 - 12:54
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        Mersin'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        MERSİN(AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        E.I. idaresindeki 01 ACF 777 plakalı kamyon, Alifakı Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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