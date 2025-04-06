Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Burak Pakkan, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Cemali Sertel, Massanga, Görkem Sağlam, Bamgboye, Boutobba, Fernandes, Aboubakar
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor, Emre Akbaba, Yalçın Kayan, Ampem, Thiam
Gol: Dk. 23 Thiam (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Claro (ikas Eyüpspor), Dk. 37 Bamgboye (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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