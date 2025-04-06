Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Mersin
Hakemler:Burak Pakkan, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Cemali Sertel (Dk. 88 Kamil Ahmet Çörekçi), Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 88 Okoronkwo), Bamgboye (Dk. 72 Strandberg), Boutobba, Fernandes (Dk. 64 Rui Pedro), Aboubakar
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor (Dk. 63 Hamza Yiğit Akman), Emre Akbaba (Dk. 71 Umut Bozok), Yalçın Kayan, Ampem (Dk. 84 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 84 Caner Erkin)
Gol: Dk. 23 Thiam (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Claro, Dk. 61 Ampem, Dk. 63 Emre Mor, Dk. 76 Melih Kabasakal, Dk. 85 Caner Erkin (ikas Eyüpspor), Dk. 37 Bamgboye, Dk. 49 Cemali Sertel, Dk. 67 Massanga (Atakaş Hatayspor)
MERSİN
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