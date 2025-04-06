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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 18:12 Güncelleme: 06.04.2025 - 18:12
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Mersin

        Hakemler:Burak Pakkan, Murat Temel, Abdullah Uğur Sarı

        Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kilama, Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Cemali Sertel (Dk. 88 Kamil Ahmet Çörekçi), Massanga, Görkem Sağlam (Dk. 88 Okoronkwo), Bamgboye (Dk. 72 Strandberg), Boutobba, Fernandes (Dk. 64 Rui Pedro), Aboubakar

        ikas Eyüpspor: Berke Özer, Tayfur Bingöl (Dk. 84 Vezo), Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Emre Mor (Dk. 63 Hamza Yiğit Akman), Emre Akbaba (Dk. 71 Umut Bozok), Yalçın Kayan, Ampem (Dk. 84 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 84 Caner Erkin)

        Gol: Dk. 23 Thiam (ikas Eyüpspor)

        Sarı kartlar: Dk. 14 Claro, Dk. 61 Ampem, Dk. 63 Emre Mor, Dk. 76 Melih Kabasakal, Dk. 85 Caner Erkin (ikas Eyüpspor), Dk. 37 Bamgboye, Dk. 49 Cemali Sertel, Dk. 67 Massanga (Atakaş Hatayspor)

        MERSİN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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