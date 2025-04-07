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        Mersin'de tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 23:49 Güncelleme: 07.04.2025 - 23:49
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        Mersin'de tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        A.B. yönetimindeki 31 ASM 113 plakalı tır, Limonlu Mahallesi'nde H.Y. idaresindeki 27 UU 203 plakalı panelvan ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, panelvanda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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