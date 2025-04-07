Mersin'de tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde tır ile panelvanın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
A.B. yönetimindeki 31 ASM 113 plakalı tır, Limonlu Mahallesi'nde H.Y. idaresindeki 27 UU 203 plakalı panelvan ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, panelvanda bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı
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