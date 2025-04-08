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        Mersin'de ahşap evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Mersin'de Çamlıyayla ilçesinde yangın çıkan ahşap evde dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 08.04.2025 - 09:59
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        Mersin'de ahşap evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
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        Mersin'de Çamlıyayla ilçesinde yangın çıkan ahşap evde dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kale Mahallesi Tahtalıköprü Sokak'taki 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İkamette dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin uğraşlarıyla söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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