Mut'ta üreticilere nohut tohumu dağıtıldı
Mersin'in Mut ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu verildi.
Mersin'in Mut ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu verildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile çiftçiler katıldı.
Kaymakam Vekili Uğur, projeyle atıl ve kıraç alanların tarıma kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.
Konuşmanın ardından 19 üreticiye nohut tohumu dağıtıldı.
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