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        Mut'ta üreticilere nohut tohumu dağıtıldı

        Mersin'in Mut ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:09 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:24
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        Mut'ta üreticilere nohut tohumu dağıtıldı
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        Mersin'in Mut ilçesinde, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen törene, Kaymakam Vekili İsa Uğur, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır ile çiftçiler katıldı.

        Kaymakam Vekili Uğur, projeyle atıl ve kıraç alanların tarıma kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi.

        Konuşmanın ardından 19 üreticiye nohut tohumu dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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