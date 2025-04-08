Mersin'de eğitim gören Rus çocuklar Kütüphane Haftası'nı kutladı
Mersin'in Silifke ilçesinde, Rusya uyruklu çocukların eğitim gördüğü okulda 61. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Rusya uyruklu çocukların eğitim gördüğü okulda 61. Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Özel Puşkin Milletlerarası İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte, Rus öğrenciler şiir okudu, dans gösterisi sundu.
Programda, resim yarışmasında dereceye giren çocuklara ödül verildi.
Etkinliğe katılan Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ile veliler, Kütüphaneler Haftası kapsamında açılan sergiyi de gezdi.
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