Mersin'de eğitim gören Rus çocuklar Kütüphane Haftası'nı kutladı

Etkinliğe katılan Kaymakam Abdullah Aslaner, Belediye Başkanı Mustafa Turgut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu ile veliler, Kütüphaneler Haftası kapsamında açılan sergiyi de gezdi.

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