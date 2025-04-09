Mersin'de Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi

İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını belirtti.

Mersin'in Silifke ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.

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