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        Gülnar Belediyesi öğrencilere çevrim içi eğitimde kullanabilecekleri kart hediye etti

        Gülnar Belediyesince lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere, çevrim içi eğitimde kullanabilecekleri "evde dershane kartı" hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 17:03
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        Gülnar Belediyesi öğrencilere çevrim içi eğitimde kullanabilecekleri kart hediye etti
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        Gülnar Belediyesince lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere, çevrim içi eğitimde kullanabilecekleri "evde dershane kartı" hediye edildi.

        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yazılı açıklamasında, eğitimin geleceği şekillendiren en önemli unsur olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin lise ve üniversite sınavlarına daha rahat hazırlanmaları için proje başlattıklarını kaydeden Önge, şu ifadeleri kullandı:

        "Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, gençlerimizin başarılı geleceğe adım atmalarını desteklemek bizim için öncelikli bir görev. Gençler, 'evde dershane kartı'nı internet üzerinden eğitim alabilecekleri platformlarda kullanılabilecek. Bu sayede öğrenciler, derslerine daha fazla odaklanarak sınavlarına daha verimli şekilde hazırlanabilecek."

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