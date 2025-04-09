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        Mersin'de tatil sitesindeki 8 daireden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde tatil sitesindeki 8 daireden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 19:37 Güncelleme: 09.04.2025 - 19:37
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        Mersin'de tatil sitesindeki 8 daireden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 kişi yakalandı
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        Mersin'in Erdemli ilçesinde tatil sitesindeki 8 daireden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kızkalesi Mahallesi'nde bulunan tatil sitesindeki dairesine giden İrfan Nergiz, evindeki eşyaların çalındığını fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgede inceleme yaptı.

        Sitedeki 8 daireden hırsızlık yapıldığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından 4 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda M.Ş. ile kız arkadaşı S.K. yakalandı.

        Polis ekipleri diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu arada, şüphelilerin dairelerden aldıkları eşyalarla siteden çıkmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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