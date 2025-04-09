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        Mersin'de site bahçesindeki çocuğun binanın çatısından kopan parçadan son anda kurtulması kamerada

        Mersin'de site bahçesindeki çocuğun binanın çatısından kopan parçadan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:37 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:37
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        Mersin'de site bahçesindeki çocuğun binanın çatısından kopan parçadan son anda kurtulması kamerada
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        Mersin'de site bahçesindeki çocuğun binanın çatısından kopan parçadan son anda kurtulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Toroslar ilçesindeki bir sitede, kentte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısından kopan parça, bahçede park halinde bulunan otomobilin üzerine düştü.

        Bu sırada elindeki poşetle site bahçesinde yürüyen bir çocuk, düşen parçanın kendisine isabet etmesinden son anda kurtuldu.

        Düşen parça nedeniyle otomobilde hasar oluştu.

        Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, çatıdan düşen parçanın araca çarpması ve çocuğun son anda kurtulması yer alıyor.

        Öte yandan, Erdemli ilçesinde de kuvvetli rüzgar nedeniyle Merkez Camisi'nden dökülen sıva parçaları sokağa park eden cipin üzerine düşerek zarar verdi. Olay anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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