Mersin'de çıkan ev yangını söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiçekli Mahallesi'nde, M.A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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