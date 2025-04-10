Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabıyla başladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabıyla başladı.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonda 33 ülkeden 173 sporcu ter döküyor.
Anamur Belediyesi Dragon Parkı önünden Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz tarafından startı verilen ilk etap, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası mevkisinde tamamlanacak.
Bisikletlilerin 448,5 kilometre yol katedeceği organizasyonun ikinci gününde Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı sürülecek.
Kent merkezinde 13 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.
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