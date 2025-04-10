Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı

Anamur Belediyesi Dragon Parkı önünden Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz tarafından startı verilen ilk etap, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası mevkisinde tamamlanacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabıyla başladı.

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