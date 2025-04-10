Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 10.04.2025 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı
        ABONE OL

        Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabı sona erdi.

        Anamur Belediyesi Dragon Parkı önünden Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz tarafından başlatılan ilk etap, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası mevkisinde tamamlandı.

        Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonda 33 ülkeden 173 sporcu ter döktü.

        Kentin tarihi ve turistik alanlarından geçen yarışmacılar, zorlu parkurlarda da mücadele etti.

        Etap sonunda genel klasmanda Macaristan'dan yarışa katılan Balint Feldhoffer birinci, Güney Afrikalı Benjamin Prades Reveste ikinci, aynı ülkeden Stephen De Bad üçüncü sırada yer aldı.​​​​​​​ Balint Feldhoffer, parkurun "tırmanış", "sprint" ve "en başarılı genç sporcu" kategorilerini de ilk sırada tamamladı.

        Yarışların sona erdiği alanda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Bisikletlilerin 448,5 kilometre yol katedeceği organizasyonda yarın Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı sürülecek.

        Kent merkezinde 13 Nisan'da sona erecek turda, dereceye giren sporculara toplam 19 bin 30 avro ödül verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        'Yasak aşkı' tetikçi bulup kocasını öldürttü! İşte zanlılara istenen ceza!
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        ABD ve Rusya heyetleri ikinci kez İstanbul'da
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        AcnTurk'e poliçe kesmesine yasağı
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Ro-Ro gemisinde park cinayeti!
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        Yabancı yatırımcı 3 haftadır satışta
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Almanya'da koalisyonu kuran Friedrich Merz'ten ilk mesaj
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!

        Benzer Haberler

        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı
        Mersin Uluslararası Bisiklet Turu başladı
        Mersin'de tır bariyerlere çarptı, otoyolda trafik aksadı
        Mersin'de tır bariyerlere çarptı, otoyolda trafik aksadı
        Gülnar Emniyet Amiri Dilek, belediyeyi ziyaret etti.
        Gülnar Emniyet Amiri Dilek, belediyeyi ziyaret etti.
        Mersin'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
        Mersin'de dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi
        Silifke'de 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı düzenlendi
        Silifke'de 7. Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ortaokul etabı düzenlendi
        Mersin'de tel örgüye takılan kediyi itfaiye ekibi kurtardı
        Mersin'de tel örgüye takılan kediyi itfaiye ekibi kurtardı