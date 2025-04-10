Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ilk etap tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Anamur-Bozyazı-Aydıncık etabı sona erdi.

Anamur Belediyesi Dragon Parkı önünden Kaymakam Bilal Bozdemir, Belediye Başkanı Durmuş Deniz ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz tarafından başlatılan ilk etap, Aydıncık ilçesi Gilindire Mağarası mevkisinde tamamlandı.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonda 33 ülkeden 173 sporcu ter döktü.

Kentin tarihi ve turistik alanlarından geçen yarışmacılar, zorlu parkurlarda da mücadele etti.

Etap sonunda genel klasmanda Macaristan'dan yarışa katılan Balint Feldhoffer birinci, Güney Afrikalı Benjamin Prades Reveste ikinci, aynı ülkeden Stephen De Bad üçüncü sırada yer aldı.​​​​​​​ Balint Feldhoffer, parkurun "tırmanış", "sprint" ve "en başarılı genç sporcu" kategorilerini de ilk sırada tamamladı.

Yarışların sona erdiği alanda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Bisikletlilerin 448,5 kilometre yol katedeceği organizasyonda yarın Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı sürülecek.