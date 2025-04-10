Anamur'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli suçlarda karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli suçlarda karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ve polis ekiplerince şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.
İlçe genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddia edilen Ç.O. ile zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen A.İ. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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