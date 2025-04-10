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        Anamur'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli suçlarda karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 16:52 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:52
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        Anamur'da çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Mersin'in Anamur ilçesinde çeşitli suçlarda karıştıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ve polis ekiplerince şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

        İlçe genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu sattığı iddia edilen Ç.O. ile zorla fuhuş yaptırdığı ileri sürülen A.İ. gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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