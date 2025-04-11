Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda ikinci etap tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Gülnar-Mut-Silifke-Erdemli etabı tamamlandı.

Gülnar Hükümet Konağı önünden Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, Belediye Başkanı Fatih Önge, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ve diğer ilgililer tarafından başlatılan ikinci etap Erdemli ilçesinde sona erdi.

Sporcular bu etapta Gülnar, Mut, Silifke ve Erdemli ilçelerindeki tarihi ve doğal güzellikler eşliğinde pedal çevirdi.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin takviminde yer alan organizasyonun ikinci etabında genel klasmanda Sırp Mihajlo Stolic birinci, Güney Afrikalı Stephen De Bod ikinci, Danimarkalı Mathias Bregnay üçüncü sırada yer aldı.

Sporculardan Stefan De Bod "sprint" ve "lider sporcu", Macar Balint Feldhoffer de "tırmanış" ve "en iyi 23 yaş altı sporcu" kategorilerini ilk sırada bulundu.

Yarışların sona erdiği alanda düzenlenen törende, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.