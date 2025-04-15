Bozyazı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Örtülü ve Vali Çetin Birmek ilkokullarındaki ana sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

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