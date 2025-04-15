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        Bozyazı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:39 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:39
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        Bozyazı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.

        Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Örtülü ve Vali Çetin Birmek ilkokullarındaki ana sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.

        Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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