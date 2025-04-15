Bozyazı'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekiplerince ana sınıfı öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenlendi.
Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Örtülü ve Vali Çetin Birmek ilkokullarındaki ana sınıfı öğrencileriyle bir araya geldi.
Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, dikkat edilmesi gereken konuları anlattı.
Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
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