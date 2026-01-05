Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri

        Tarsus ilçesinde evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Giriş: 05.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 05.01.2026 - 16:49
        Mersin'in Tarsus ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şehitkerim Mahallesi'nde iki katlı ikametin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

