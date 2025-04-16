Mersin'de bahçesindeki serada kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı

Adreste çamurla kaplanmış bahçedeki serada ekili 201 kök Hint keneviri, 3 av tüfeği ve çok sayıda dolu kartuş ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.