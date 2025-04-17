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        Türk kıyılarında sezonu kapatan Akdenizli balıkçılar uluslararası sulara açılıyor

        SERKAN AVCİ - Doğu Akdeniz'de avlanma faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı kentlerin başında gelen Mersin'de, balıkçılar trol ve gırgır sezonunu bereketli tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 11:56 Güncelleme: 17.04.2025 - 11:56
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        Türk kıyılarında sezonu kapatan Akdenizli balıkçılar uluslararası sulara açılıyor
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        SERKAN AVCİ - Doğu Akdeniz'de avlanma faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı kentlerin başında gelen Mersin'de, balıkçılar trol ve gırgır sezonunu bereketli tamamladı.

        "Vira bismillah" diyerek 15 Eylül'de ağlarını denize bırakan Akdenizli balıkçılar, mavi sularda geçirdikleri dönemin ardından 12 mili kapsayan trol ve gırgırla avlanma sezonunu kapattı.

        Yasakla beraber Mersin Balıkçı Barınağı'na teknelerini demirleyen balıkçılar, topladıkları ağların tamirini ve motorlarının bakımını yaptı.

        Bu sezon palamut, sardalya, gümüş, barbun ve hamsi bolluğuyla bereketli bir dönem geçiren ve tezgahları dolduran Akdenizli balıkçılar, kıyının 12 mil ötesindeki uluslararası sularda avlanmayı sürdürecek.

        - "Denizin bu yıl gibi seneye de bizi güldürmesini istiyoruz"

        Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Adnan Polat, AA muhabirine, Akdeniz'de av sezonunun bereketli geçtiğini söyledi.

        Avlanma döneminde bazı türlerin öne çıktığını anlatan Polat, "15 Eylül'de sezonun açılmasıyla Ege, Marmara ve Karadeniz'in dışında Akdeniz'de de palamut bolluğu yaşadık. Düşüşle sezona giren hamside de sona doğru bolluk yaşadık. Bu sezon gayet verimli bir balıkçılık sezonu geçirdik." dedi.

        Polat, Akdeniz'de av yasağı sezonunun diğer bölgelere göre farklılık gösterdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Av yasağına girdik ama 15 Nisan itibarıyla sadece trol ve gırgır avcılığında geçerli. 'Uluslararası avcılık' dediğimiz 12 milden sonra serbest olan bir avcılık türü var. Şu anda orada çalışan teknelerimiz var. Günlük olarak barbun, mezgit, gümüş ve karides gibi her çeşit balığımız mevcut. Onlar da taze taze tezgahlarımıza geliyor. Bu sezon iyi geçti. Seneye de inşallah palamut, hamsi, barbun gibi denizden envaiçeşit bolluk ve bereket bekliyoruz. Bu yıl gibi yine bizi güldürmesini istiyoruz."

        - "Güzel para kazanıldı, bol balık çıktı"

        Balıkçı esnafı Ahmet Dilgül de bu sezon yüzlerinin güldüğünü belirterek, "Güzel para kazanıldı, bol balık çıktı. Sardalyamız Mersin'in incisi, hamsiyi bile unutturdu, o kadar güzel bir sezondu. Uluslararası sular serbest olduğu için şu an her türlü balık çıkıyor. Dil balığı, karides gibi denizden çok güzel türler avlanıyor." diye konuştu.

        Balıkçı İsmail Polat da özelikle sezonun ilk 3 ayının çok hareketli geçtiğini ifade etti.

        Şu anda 12 milin dışındaki uluslararası suların avlanmaya açık olduğunu belirten Polat, "Oradan da güzel balıklar gelecek. Özellikle ilk iki ay boyunca mezgit, kırmızı karides, iskorpit, tepegöz ve fener balığı bekliyoruz. Akdeniz'de uluslararası sularda avlanma sürüyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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